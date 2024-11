Violento incendio in azienda traslochi nell'Avellinese

Un violento incendio ha interessato la notte scorsa i locali di un'azienda di traslochi di San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino.

Diverse squadre dei Vigili del Fuoco, giunte da Avellino e dal Distaccamento di Bonea, in provincia di Benevento, sono state impegnate per molte ore per spegnere il rogo. L'azienda, che si trova sulla Statale Appia e i cui proprietari sono residenti a Montesarchio (Benevento), si occupa anche del ritiro di mobili usati che vengono custoditi all'interno del capannone.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri. Non sarebbero stati riscontrati segni di effrazione. A causare l'incendio potrebbe essere stato un corto circuito partito dal quadro elettrico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA