Treni: disagi e ritardi in stazione Napoli, ferma linea 2 metro

Disagi e viaggiatori in attesa, anche alla stazione di Napoli, per lo sciopero di otto ore del personale del personale ferroviario di Trenitalia, Trenitalia Tper, Fs Security, Italo Ntv, Trenord in seguito all'accoltellamento di un capotreno a bordo del treno regionale Genova-Busalla.

L'adesione è stata alta e diversi sono i treni, sia regionali che alta velocità, a subire forti ritardi e cancellazioni. La linea 2 della metropolitana di Napoli e la metropolitana di Salerno al momento sono del tutto ferme.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA