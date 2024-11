Parte il nuovo anno accademico all'azienda ospedaliera Moscati

Al via, dopodomani giovedì, al nuovo anno accademico per infermieri, fisioterapisti e tecnici di radiologia medica presso l'Azienda ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, sede staccata dell'università "Luigi Vanvitelli" di Napoli.

In occasione del 25/o anniversario della esperienza didattica cominciata nel 1999, gli allievi iscritti che svolgeranno il triennio di studi e il tirocinio, saranno accolti nell'aula magna dell'Azienda avellinese dal referente dei corsi di laurea, Gerardo Mariani, dal Dg, Renato Pizzuti, e dal sindaco di Avellino, Laura Nargi. Agli studenti verrà illustrato il percorso formativo del corso di studi per il conseguimento della laurea triennale nelle professioni sanitarie.



