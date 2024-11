A Napoli spazio di comunità per i giovani attraverso lo sport

Uno spazio civico di comunità, dove saranno svolte numerose attività gratuite e dove verranno accolti in particolare i giovani, per valorizzare le loro risorse, rispondere alle loro domande, sostenerli nel percorso di vita, rafforzando i valori educativi dello sport, la lealtà ed il rispetto reciproco. È quella che sarà creato alla polisportiva Partenope, a Napoli, in via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga, grazie al progetto "Sport è sostegno", partito lo scorso primo ottobre e destinato a durare due anni, aperto a chiunque voglia iscriversi. La società capofila è la Partenope Rugby club junior, che opererà in sinergia con la polisportiva Partenope e la cooperativa sociale NuReCo, grazie ad un finanziamento messo a bando da Sport e Salute.

Alle associazioni si affiancherà l'impegno di volontari e professionisti per dar vita ad un programma di attività che, oltre allo svago e al divertimento, ha come obiettivo la crescita sociale di tutta la comunità, trainata dalla forza propulsiva dei giovani. Le attività sportive proposte saranno ginnastica, judo, rugby, ginnastica posturale e pilates. Le attività extra-sportive saranno invece corsi di giornalismo sportivo, laboratori di giochi antichi napoletani, seminari sull'alimentazione, corsi federali per arbitri e allenatori.

Tutti i partecipanti potranno avvalersi di un programma di supporto psicologico.

Paola Gelormini, presidente della Partenope Rugby junior, sottolinea: "Questi spazi civici sono un'opportunità preziosa per i giovani della nostra comunità e in generale di tutta la città. Attraverso lo sport e il lavoro di squadra, vogliamo promuovere valori come la lealtà, il rispetto e la responsabilità sociale, aiutando i ragazzi a crescere e a diventare protagonisti attivi del proprio futuro".

L'iniziativa sarà presentata venerdì 8 novembre, alle ore 10.30, presso la sede centrale della polisportiva Partenope. Alla conferenza interverranno Alessandro Gelormini, presidente della Partenope; Maria Caniglia, presidente della quarta Municipalità di Napoli; il colonnello Giuseppe Maltese, del comando forze operative sud; Francesca Merenda, coordinatrice regionale Sport e Salute; Clara Sartini, cooperativa sociale NuReCo; Aldo Barbi, direttore dell'associazione polisportiva Partenope; Giuseppe Calicchio, presidente regionale della federazione italiana rugby.



