Ucciso nel Napoletano: il prefetto, non dimenticare questa morte

"Non dobbiamo dimenticare la morte di questo giovane. La morte di un giovane è un impoverimento di una comunità". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a conclusione del comitato per l'ordine pubblico svoltosi a San Sebastiano al Vesuvio dopo l'omicidio del 19enne Santo Romano. Incontri con magistrati, forze dell'ordine, associazioni, sindaci nel corso del lungo comitato.

"C'è bisogno di una attività educativa, sociale e di implementazione di tutti i servizi.ma in questo momento stanno venendo meno le sentinelle sociali di controllo del territorio", ha aggiunto il prefetto. Tema caldo quello delle armi in mano ai giovani: "è stato fatto moltissimo dalle forze dell'ordine su questo fronte. Ci sono aspetti da approfondire come ad esempio la trasformazione delle armi giocattolo in armi vere".



