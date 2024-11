Su presepe a Napoli l'ultimo faccia a faccia Harris-Trump

Ultimo faccia a faccia, anche se virtuale, tra Kamala Harris e Donald Trump a Napoli dove, a poche ore dal voto negli Stati Uniti, i due contendenti alla Casa Bianca, hanno fatto la loro apparizione tra i pastori di terracotta di Genny Di Virgilio, artigiano dell'arte del presepe.

La statuina di Trump, più alta di quella che riproduce la Harris, è in completo blu e ha il braccio alzato ed il pugno chiuso come nell' iconica immagine del giorno del suo ferimento.

Kamala invece sfoggia, oltre all'immancabile sorriso, un tailleur rosa ed una collana di perle. Davanti a loro due leggii come quelli utilizzati nei faccia a faccia televisivi con la bandiera a stelle e strisce a fare da sfondo.

I due pastori, fatti gli ultimi ritocchi, hanno preso posto sullo scaffale delle statuine vip a disposizione dei selfie delle migliaia di turisti che, complice la giornata di caldo sole, affollano in questi giorni il centro storico di Napoli.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA