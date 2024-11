Ritrovata statua San Ciro trafugata dall'edicola votiva a Napoli

I carabinieri del Nucleo Operativo e della stazione Vomero Arenella hanno denunciato un 54enne di Soccavo per il furto di una statua raffigurante San Ciro, custodita in un'edicola votiva in via Stanzione a Napoli.

Il furto nella notte tra il 25 e il 26 ottobre. Raccolta la denuncia, i militari hanno analizzato le immagini di videosorveglianza registrate in zona e quelle catturate dai lettori di targa installati lungo le strade percorse.

Individuato il suo luogo di residenza, i carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato.

Restituita dal 54enne la statuetta, poi riposizionata al suo posto.



