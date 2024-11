Nel Cilento raduno internazionale di speleologi

Nel Salernitano, a Caselle in Pittari , "Syphonia", il raduno internazionale di speleologia che fino domani, 3 novembre, vede la partecipazione di centinaia di speleologi, provenienti da tutta Europa, riuniti per esplorare le bellezze del territorio carsico dell'area protetta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

L'evento, organizzato dall'associazione Tetide Aps in collaborazione con l'amministrazione comunale di Caselle e la cooperativa sociale Labor Limae, punta i riflettori sul fiume Bussento e sul fenomeno carsico che caratterizza il territorio condiviso con il vicino comune di Morigerati. In programma una serie di attività, dalle esplorazioni delle grotte locali a conferenze, workshop, mostre fotografiche, proiezioni di filmati e incontri divulgativi. "E' un'occasione unica -dichiara all'ANSA Adriano Auleta, del Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano - per condividere esperienze con specialisti della speleologia provenienti da tutta Europa". Tra i partecipanti anche i veterani di spedizioni storiche degli anni '50 nel Bussento per raccontare storie ed esperienze sulle evoluzioni tecniche della speleologia.



