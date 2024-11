Marito e moglie dopo le nozze lasciano i figli ai nonni e spariscono

Ansia e preoccupazione in Campania per una coppia, Pietro Montanino e Maria Zaccaria, marito e moglie di Cesa, nel Casertano, scomparsi pochi giorni dopo le nozze. Avrebbero portato i due figli dai nonni e poi - secondo quanto riferito dai Carabinieri che hanno ricevuto la denuncia di scomparsa - non avrebbero più dato notizie di loro dal 29 ottobre scorso: si erano recati a Frattamaggiore, nel Napoletano, alla ricerca di un'abitazione. Marco Antonio Del Prete, sindaco di Frattamaggiore, ha rivolto un appello ai cittadini: "Mi rivolgo a voi con il cuore pesante. Pietro e Maria sono scomparsi e noi tutti siamo in preda alla preoccupazione. Vi chiedo di aiutarci a diffondere questa notizia per aumentare le possibilità di ritrovarli. Se avete informazioni utili o avvistamenti, vi prego di contattare le autorità o di scrivere qui. Ogni piccolo aiuto può fare la differenza. Grazie per il supporto che darete!"

Un appello anche da don Maurizio Patriciello, il parroco del Parco Verde a Caivano. "Aiutiamoli a fare ritorno a casa. Diffondiamo la notizia. Il Signore ci benedica".

"Mio fratello e mia cognata non avevano alcun problema e non erano tristi. Sono persone piene di vita che hanno sempre scherzato". Così su Facebook, Silvana Montanino, la sorella di Pietro, scomparso con la moglie Maria Zaccaria. "Sono persone piene di vita, che hanno sempre scherzato. Leggo 'giornali' scrivere che ci hanno avvisato che hanno avuto un imprevisto: questa cosa è falsa!. Nessuna chiamata, nessun imprevisto. Era assolutamente normale - aggiunge - il fatto che andassi a scuola calcio per prendere mio nipote. Evitiamo di far circolare fake news".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA