Ad Atena Lucana un parco giochi intitolato a don Peppe Diana

È stato intitolato a Don Peppe Diana, il parroco simbolo della lotta anticamorra, il nuovo parco giochi comunale di Viale Kennedy ad Atena Lucana, in provincia di Salerno. Il taglio del nastro ha visto la partecipazione di istituzioni, rappresentanti dell'associazione Libera e cittadini, insieme ai bambini della Scuola dell'infanzia di Atena, che hanno contribuito a rendere speciale l'evento esponendo cartelli con le frasi più significative di Don Diana contro la violenza e la criminalità organizzata.

L'iniziativa, voluta dal sindaco Luigi Vertucci, ha avuto come ospite d'onore Monsignor Angelo Spinillo, attuale vescovo di Aversa e all'epoca dell'assassinio di Don Diana, nel marzo 1994, parroco ad Atena Lucana. Don Peppe Diana fu ucciso dalla camorra mentre si apprestava a celebrare la Messa nella chiesa di San Nicola di Bari a Casal di Principe, per il suo coraggioso impegno contro la criminalità.

Monsignor Spinillo ha ricordato come "30 anni fa la notizia dell'uccisione di questo sacerdote ci raggiunse qui ad Atena, e non avrei mai immaginato come la mia vita si sarebbe intrecciata con quella di Don Peppe, diventando il Vescovo di Aversa. È stato il segno di una chiamata". Presenti alla cerimonia anche Riccardo Christian Falcone e Anna Garofalo, referenti del Coordinamento provinciale di Libera di Salerno, e Don Michele Casale, parroco di Atena Lucana e referente di Libera.

"L'eredità di Don Peppe Diana - ha affermato il Vescovo Spinillo - è quella di credere che si possa fare una storia diversa, una storia giusta".



