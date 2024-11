Auto a fuoco su A16, salvi i tre occupanti

Auto in fiamme nella tarda serata di ieri sull'A16 Napoli-Canosa nel territorio del comune di Mercogliano, in provincia di Avellino. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Avellino che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza le tre persone, provenienti da Napoli e dirette ad Avellino, che erano a bordo. L'incendio si è sviluppato dal vano motore e rapidamente si è esteso all'auto che è stata completamente distrutta dalle fiamme. Poche ore prima, nella stessa zona, un'altra auto era stata interessata da un incendio per autocombustione.



