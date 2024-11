Edicola sovraindebitata, cancellati 150mila euro

Si era indebitato per oltre 150mila euro a seguito di una ristrutturazione della sua edicola e della contestuale crisi dell'editoria. Ma oggi, dopo aver vinto la battaglia legale, ha ottenuto l'annullamento del debito. A darne notizia è Assoutenti, nata per tutelare e promuovere i diritti fondamentali dei consumatori. Protagonista un edicolante della provincia di Napoli che, tra cessione del quinto dello stipendio e pignoramenti vari, per diversi anni ha potuto contare su un reddito mensile di poche centinaia di euro, insufficienti a condurre una vita dignitosa. I problemi sono sorti quando una modifica del piano regolatore del Comune, lo ha costretto alla completa ristrutturazione della sua edicola. Per questo motivo, l'edicolante ha dovuto chiedere un prestito in banca. Prestito che è coinciso in un momento di grave crisi dell'editoria e del settore della carta stampata che registrava un drastico calo di vendite e, quindi, del fatturato.

A quel punto il debitore, con l'ausilio del gestore della crisi nominato dall'Organismo di composizione della crisi, Paolo Binetti, ha presentato tramite Assoutenti istanza di 'esdebitazione dell'incapiente' dinanzi al Tribunale di Napoli che ha constatato la meritevolezza del debitore, cancellando gli oltre 150mila euro di debiti contratti. In sostanza, la sentenza del Tribunale Civile di Napoli ha evidenziato che il debitore non ha causato con dolo o colpa grave il proprio stato di sovraindebitamento. "Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto: il nostro assistito rientra a pieno titolo nella categoria dei debitori meritevoli, essendosi ritrovato nella attuale condizione di sovraindebitamento per motivi estranei alla sua volontà ed avendo fatto di tutto per pagare i propri creditori" dicono gli avvocati di Assoutenti Claudio Liguori e Melania Capasso che hanno assistito l'edicolante "da oggi potrà beneficiare del cosiddetto 'fresh start' e vivere la propria vita senza la morsa dei debiti". Sul punto il presidente nazionale di Assoutenti, Gabriele Melluso: "Si tratta di una importantissima vittoria che dimostra come il modello per aiutare i cittadini sovraindebitati creato con il progetto 'Pin for Life' stia dando i suoi frutti.

Invitiamo tutti i consumatori gravati dai debiti a valutare assieme alla nostra associazione le possibili azioni da intraprendere per ottenere risultati analoghi a quelli dell'ex edicolante che non si è arreso e ha ottenuto giustizia". (ANSA)

