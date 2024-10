Andrea Bocelli all'Anfiteatro degli Scavi di Pompei nel 2025

Andrea Bocelli sarà live a Pompei a giugno 2025. L'annuncio è stato dato al teatro San Carlo, in occasione della presentazione di un protocollo tra il la Fondazione Teatro di San Carlo, il Parco archeologico di Pompei, il Comune di Pompei e la Soprintendenza archeologica per l'area metropolitana di Napoli. Bocelli si esibirà live nell'Anfiteatro degli Scavi di Pompei il 27 e 28 giugno. Ad accompagnarlo saranno l'Orchestra i Filarmonici di Napoli e il Coro That's Napoli, diretto dal maestro Carlo Morelli. Il concerto aprirà la stagione estiva musicale dell'Anfiteatro che vedrà la presenza di artisti internazionali. I biglietti saranno in vendita su Ticketone e Vivaticket dalle ore 12 del 4 novembre 2024. Il prezzo dei biglietti parte da 170 euro più diritti di prevendita.

"La carriera di Andrea Bocelli è costellata di esibizioni nei teatri più prestigiosi del mondo, ma credo che l'Anfiteatro di Pompei rappresenti un'esperienza unica sia per l'artista che per il pubblico". Sono le parole di Valerio Simonato, organizzatore del doppio concerto del maestro Bocelli agli Scavi di Pompei il 27 e 28 giugno 2025. "Dopo anni di collaborazione con il maestro nei più importanti siti e piazze d'Italia - ha aggiunto - come organizzatori siamo estremamente orgogliosi di questo nuovo traguardo, reso possibile grazie alla sinergia con il Parco archeologico e il Comune di Pompei. Non poteva esserci un palcoscenico più suggestivo di Pompei per presentare la voce di Andrea Bocelli ad un pubblico che arriverà da ogni angolo del pianeta. Sarà pura magia".



