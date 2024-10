Aci alla XXVI Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

L'Automobile Club Salerno e l'Automobile Club d'Italia (ACI) parteciperanno alla XXVI edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, un appuntamento internazionale che valorizza il patrimonio culturale e storico del Mediterraneo.

L'evento, da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre presso il Next ex Tabacchificio Cafasso di Paestum (SA), nei pressi del Parco Archeologico di Paestum, vedrà ACI e AC Salerno offrire una serie di attività mirate alla promozione del turismo sicuro e sostenibile. Un focus particolare sarà dedicato all'importanza della mobilità responsabile nelle aree di rilevanza storica e archeologica, come Paestum e altri siti del Sud Italia.

"La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico rappresenta una straordinaria occasione per unire due settori fondamentali: la mobilità e la valorizzazione del nostro immenso patrimonio archeologico," ha dichiarato il segretario generale Vincenzo Leanza. "L'obiettivo di ACI è promuovere un turismo che rispetti le meraviglie archeologiche del nostro territorio, garantendo al contempo la sicurezza stradale e la sostenibilità ambientale." Anche il presidente dell'AC Salerno, Vincenzo Demasi, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa: "Siamo orgogliosi di partecipare a un evento che celebra il nostro patrimonio storico e culturale. L'impegno di AC Salerno è orientato a favorire una mobilità consapevole, che preservi l'integrità del paesaggio e permetta a tutti di godere delle bellezze archeologiche del nostro territorio in piena sicurezza."



