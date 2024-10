Rifiuti e amianto anche a Marechiaro, due sequestri a Napoli

Grazie alle segnalazioni ricevute due discariche di rifiuti speciali pericolosi, contenenti scarti di demolizioni e costruzioni edili, e anche amianto in frantumi, sono state sequestrate a Napoli dalla sezione aerea della Guardia di Finanza di Napoli in collaborazione con i tecnici dell'Arpac.

A coordinare le attività d'indagine sono stati i magistrati della "sezione ambiente" (sostituto procuratore Domenico Musto, procuratore aggiunto Antonio Ricci) della Procura di Napoli (diretta dal procuratore Nicola Gratteri).

La prima è stata individuata nel centro storico, precisamente nei Quartieri Spagnoli, nelle tipiche cavità tufacee della zona risalenti ai primi del '900, dove era stato anche stoccato amianto. Grazie a una ricognizione con un elicottero delle Fiamme Gialle dotato di apparecchiature hi-tech, è stata individuata anche la seconda area sequestrata in uno degli scorci più panoramici della notissima discesa di Marechiaro, località sottoposta a strettissimi vincoli paesaggistici. A scaricare il materiale di risulta (tra cui eternit frantumato), secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato il proprietario di alcuni fabbricati. Nella stessa zona di Marechiaro in cui è stata individuata la discarica gli inquirenti hanno accertato la presenza di bambini impegnati a giocare.

"L'attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli - scrive in una nota il procuratore Nicola Gratteri - ha permesso di individuare ancora una volta una deturpazione delle bellezze naturali del capoluogo, rappresentando un esempio virtuoso nell'ambito della tutela ambientale e del contrasto all'illecito smaltimento dei rifiuti".



