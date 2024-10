Napoli accoglie i fotografi tedeschi di "LandMarker"

Si è tenuto a Palazzo San Giacomo, l'incontro tra l'Assessora al Turismo Teresa Armato, Presidente Commissione Turismo del Comune di Napoli Luigi Carbone, il Console della Federazione Tedesca Stefano Ducceschi e i fotografi professionisti di "LandMarker" per mostrare gli scatti realizzati nel corso della loro visita e che hanno come soggetto la città. È la prima volta che l'associazione tedesca arriva in Italia e lo fa scegliendo Napoli dopo essere stata ad Anversa, Istanbul, Lisbona. La visita, gestita dalla DMO di Napoli, ha rappresentato una delle nuove attività di promozione e valorizzazione del territorio ed è stata fortemente supportata dall'Assessorato al Turismo, per consolidare il posizionamento della città e attrarre turisti internazionali di qualità sottolineando come il mercato tedesco è secondo (13%), dietro soltanto agli Usa.

Durante il soggiorno il gruppo ha apprezzato la vivacità della città e dei suoi luoghi simbolici come il centro storico con Spaccanapoli e i Decumani, le vedute panoramiche dal Vomero, Castel dell'Ovo e il lungomare, ma c'è stato anche spazio per altre sfaccettature, come l'artigianato e l'industria esprimendo di voler ritornare presto per gustare nuovamente il calore dell'accoglienza e il buon cibo napoletano.

"L'incontro di oggi rappresenta un ulteriore passo nella strategia dell'Assessorato per potenziare il turismo tedesco a Napoli. Attraverso l'interazione con professionisti della fotografia, in sinergia con la nuova DMO, miriamo a sfruttare immagini di grande impatto che possano attrarre potenziali visitatori tedeschi, raccontando una Napoli autentica, anche fuori dai circuiti più classici. Questa iniziativa - spiega l'assessora al Turismo Teresa Armato - è strategica non solo per incrementare il nostro archivio fotografico ma anche le presenze, pensando poi alla destagionalizzazione e all'appeal della città come meta ambita dagli amanti del patrimonio culturale e della bellezza mediterranea" "Napoli è la prima e unica città in Italia ad avere il piacere di aver ricevuto la visita per circa dieci giorni dei fotografi Landmarker, provenienti da tutte le Regioni della Germania. Sono venuti a loro spese e la bellezza di questo progetto, che vede un forte impulso da parte mia e dell'Assessora Teresa Armato, è proprio quello di evidenziare la bellezza e l'unicità di Napoli", dice il Console Onorario della Repubblica Federale di Germania per le Regioni Campania-Calabria-Basilicata e Molise, Stefano Ducceschi.

"Napoli ci ha profondamente colpiti. La città è incredibilmente variegata e piena di sorprese - con strade e piazze che raccontano storie, cortili da scoprire e panorami che si aprivano all'improvviso. Soprattutto, abbiamo trovato una città che, pur avendo 2.500 anni, sembra sorprendentemente giovane e dinamica. Le persone ci hanno accolto con un sorriso come raramente ci è capitato di vedere in Europa. Con le nostre fotocamere ci siamo sentiti benvenuti, e quasi mai le nostre foto sono state percepite come un disturbo", spiega Ulrich Mädert, uno dei fotografi di LandMarker.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA