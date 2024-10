Clementino alla Reggia per spot contro infortuni lavoro

"La prevenzione è la soluzione": è questo lo slogan dello spot girato alla Reggia di Caserta per sensibilizzare sulla piaga degli infortuni sul lavoro dal rapper e conduttore televisivo Clementino e dai tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro; dalla giornata di lunedì e fino al prossimo 2 novembre, lo spot è trasmesso sui canali della Rai. Diretto da Luciano Fontana e promosso dalla Commissione dei tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, facente parte della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM e PSTRP), lo spot ha l'obiettivo di far capire che prevenire significa salvare vite. A supportare l'iniziativa l'Asl Caserta, attraverso il Direttore Generale Amedeo Blasotti, che ne ha garantito il sostegno istituzionale; rilevante anche il supporto fornito dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Caserta guidato da Giancarlo Ricciardelli, che ha contribuito nelle fasi operative delle riprese tenutesi alla Reggia; ad essere coinvolto nelle fasi iniziale del progetto è stato in particolare il personale delle Unità Operative Complesse (Uoc) di Igiene e Medicina del lavoro e di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro.

Quella degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è una piaga dai dati impietosi: nel 2023, certifica la relazione annuale dell'Inail, ci sono state 590.215 denunce di infortuni, di cui 1.147 con esito mortale, in media 3 al giorno; un trend registrato nel 2023 anche nella provincia di Caserta, dove ci sono stati 12 infortuni mortali e 10 malattie professionali.

Dati che dunque confermano l'importanza della prevenzione e della divulgazione a tutti i livelli della cultura della sicurezza, con il coinvolgimento di tutte le professionalità necessarie.

Lo spot, oltre ai tecnici della prevenzione, vede infatti il coinvolgimento anche di medici del lavoro, ingegneri, giuristi e lavoratori. "D'altronde la sicurezza si fa in squadra", come suggerisce la Nazionale Italiana Sicurezza sul lavoro, sostenitrice del progetto. Importante la risposta delle Istituzioni e degli Stakeholder della regione Campania: hanno infatti sostenuto lo spot anche l'Asl Napoli 1 Centro, la Napoli 2 Nord e la Napoli 3 Sud, le Asl di Salerno, Avellino e Benevento, l'Associazione Medici Competenti Campani, il Comune di Caserta, la Reggia di Caserta, l'Università Federico II di Napoli e l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.



