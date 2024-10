Un kg di droga in auto,Polizia arresta due uomini con precedenti

All'interno della loro auto, ben occultata sotto il sedile anteriore destro, custodivano una busta con dieci panetti di hashish del peso complessivo di circa un chilogrammo i due soggetti arrestati ieri dalla Polizia di Stato: un 59enne della provincia di Caserta con precedenti di polizia, anche specifici, e un 46enne algerino, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I due sono stati fermati dagli agenti della sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord che percorrevano l'autostrada A1 da Napoli in direzione di Caserta, Altro episodio a San Giovanni a Teduccio, periferia di Napoli, dove la Polizia ha intercettato e sequestrato un'autovettura clonata. Per questo è stato denunciato per riciclaggio, ricettazione e falso un 60enne. Le indagini sono iniziate lo scorso 15 ottobre quando un cittadino, recatosi negli uffici della sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, ha denunciato la notifica di più violazioni al codice della strada, avvenute in luoghi in cui effettivamente non si era mai recato, oltre ad alcuni mancati pagamenti del pedaggio autostradale.

Dagli accertamenti fatti, gli agenti hanno accertato la circolazione di un veicolo clone della stessa marca, stesso modello e stessa targa ma con colore diverso; i poliziotti, grazie ad un'attenta analisi dei transiti delle telecamere cittadine e al supporto di personale del commissariato San Giovanni-Barra, hanno intercettato l'autoveicolo in questione con a bordo un uomo mentre transitava in via delle Repubbliche Marinare. Gli agenti lo hanno controllato trovandolo in possesso di un portadocumenti al cui interno hanno rinvenuto una carta di circolazione falsa riportante i dati del proprietario effettivo del veicolo abbinata alla targa falsa installata sull'autovettura ed una falsa polizza assicurativa riportante i dati di quella originale; sul veicolo, invece, era stata apposta una falsa targhetta indicativa del numero di telaio mentre l'incisione dell'identificativo sulla carrozzeria è risultato alterato e contraffatto. L'auto è stata sequestrata.

Nella notte di domenica, infine, nell'ambito dei controlli per contrastare il fenomeno della guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti i poliziotti della sezione Polizia Stradale di Napoli, dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, unitamente ai medici dell'Ufficio Sanitario, hanno controllato complessivamente 40 veicoli, di cui due sottoposti a sequestro, identificato 50 persone e provveduto alla verifica dello stato di ebbrezza e/o alterazione da stupefacenti di 40 conducenti, di cui due denunciati per guida in stato di ebbrezza. Ancora, nel corso del servizio sono state contestate 6 violazioni del codice della strada e ritirate due patenti di guida, per un totale di 45 punti decurtati.



