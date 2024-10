Colpi d'arma da fuoco alle gambe, indagini della Ps Napoli

La Polizia di Stato sta indagando sul ferimento a colpi d'arma da fuoco di un uomo di 38 anni presentatosi nel pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Napoli. La vittima, colpita alle gambe, non è in pericolo di vita.

Gli investigatori dei commissariati San Paolo e Bagnoli sono al lavoro per fare luce sull'episodio avvenuto in via Pigna, arteria cittadina che collega il quartiere Soccavo a quello del Vomero.

La vittima, secondo quanto si è appreso, ha precedenti per rapina, ricettazione ed estorsione.



