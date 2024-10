Presidio a Palazzo San Giacomo, 'manca politica del verde'

Si è tenuta stamattina un presidio all'ingresso di Palazzo San Giacomo (oltre 200 persone, secondo quanto riferito dai promotori) organizzato "da associazioni e comitati ambientalisti e partecipato da numerosi cittadini".

"L'assenza del sindaco, a cui era stato richiesto un incontro, non ha impedito a tutti i presenti di protestare a voce alta per l'assenza di una visione politica del verde i cui effetti sono sotto gli occhi di tutti, in tutti gli angoli della città: fossette di alberi vuote e/o tombate, alberi che crollano, aiuole sudicie e non curate, parchi chiusi", sostengono i promotori in una nota.

"Nel ribadire con forza i punti delle nostre rivendicazioni (adozione piano del verde di concerto con il dipartimento urbanistica,, censimento alberi on line, formazione operatori, utilizzi fondi città metropolitana per complessivi 17 milioni di euro per la messa a dimora di nuove essenze, rigenerazione urbana verde per restituire qualità e decoro al territorio, ristrutturazione dei parchi che devono restare unicamente pubblici, istituzione della consulta del verde), ci diamo appuntamento ad una prossima assemblea per concordare i prossimi passi", conclude la nota.



