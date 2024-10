Manfredi, sanità di prossimità per rispondere ai bisogni

"Si tratta di un bellissimo evento per portare la sanità vicino alle persone, soprattutto a quelle che hanno difficoltà di accesso e queste file di centinaia di persone vogliono avere uno screening, un contatto con le strutture sanitarie ci fanno capire che la sanità di prossimità è la vera strada per dare una risposta a tutti per un bisogno che è enorme". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in piazza del Plebiscito, in occasione della apertura del Villaggio della Salute con la possibilità di effettuare checkup diagnostici e sottoporsi a controlli gratuiti in diverse discipline.

Con l'assessore alla Salute, Vincenzo Santagada, "pensiamo - ha aggiunto Manfredi - non solo di ripetere questa iniziativa ma anche di distribuirla in vari quartieri della città in modo da garantire ancora più prossimità soprattutto nelle aree più disagiate dove c'è ancora un problema nell'accesso".



