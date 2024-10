A Sarno poliziotti bloccano uomo dopo inseguimento

Gli agenti del commissariato di Polizia di Sarno (Salerno) hanno inseguito un'auto che, dopo aver forzato un posto di blocco durante un'operazione di controllo del territorio, ha provato a dileguarsi. Il veicolo, intercettato fuori dal centro abitato, durante la fuga, ha impattato con violenza contro un marciapiede e questo ha costretto le due persone che erano a bordo a scappare a piedi nella campagna adiacente alla carreggiata. Uno dei due, un pluripregiudicato residente nella provincia di Napoli, è stato raggiunto e arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Sono in corso gli accertamenti per identificare anche l'altra persona che è riuscita a far perdere le sue tracce.

A bordo dell'auto abbandonata sono stati trovati 1,07 grammi di marijuana e 1,04 grammi di hashish. Il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, si è recato al commissariato di Sarno per congratularsi di persona con gli agenti. Anche il prefetto Francesco Esposito ha fatto pervenire ai poliziotti il suo compiacimento per il lavoro svolto.



