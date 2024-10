Ospedale in Camerun, ministro Nguene in visita ad Afragola

Visita in Italia per il Ministro degli Affari sociali del Camerun, Pauline Irene Nguene, arrivata per ringraziare l'Aias di Afragola, in provincia di Napoli, per la realizzazione di un ospedale riabilitativo nella regione estremo nord del Camerun, nella città di Marouà.

Il ministro africano ha incontrato anche il direttore generale dell'Asl Na 2 Mario Iervolino ed il direttore sanitario, Monica Vanni per ringraziarli "della virtuosa e solidale attività sanitaria del territorio".

Oltre all'Aias di Afragola, il ministro Nguane ha voluto ringraziare per i loro contributi alcune strutture sanitarie dell'Asl Napoli 2 Nord, tra cui l'Iflhan di Pozzuoli e l'Aktis di Marano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA