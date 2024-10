Giudice di pace aggredito in udienza per un documento falso

Consegna al giudice un documento di riconoscimento falso ma il magistrato se ne accorge e lui, per cercare di far sparire le prove, tenta di strapparglielo di mano causando la distorsione di un dito: è successo oggi pomeriggio, nell'ufficio del giudice di pace di Ponticelli, a Napoli.

La magistrata, una donna di 61 anni, è stata costretta a sospendere l'udienza: dopo essere andata a farsi medicare la distorsione (i sanitari l'hanno giudicato guaribile in dieci giorni), si è recata nella vicina stazione dei carabinieri per denunciare l'aggressione.



