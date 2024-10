Esce "Con i miei occhi", il nuovo progetto di Lele Blade

E' disponibile da oggi il nuovo album di Lele Blade, "Con i miei occhi". Il rapper di Casoria torna con un progetto arricchito dalle collaborazioni di nomi importanti della scena musicale nazionale come Geolier, Simba La Rue, Niky Savage, Kid Yugi, Vale Lambo, Guè, Luchè, MV Killa, Yung Snapp. "Con i miei occhi" è un racconto del vissuto e del percorso che l'artista ha compiuto finora, in una continua ricerca di sperimentazione e contaminazione che ha da sempre caratterizzato la sua musica.

Già da inizio mese erano apparsi dei billboard tra Milano e Napoli in cui venivano mostrate delle immagini di occhi che si susseguivano su dei ledwall. Fin da subito questi video hanno generato molta curiosità tra i passanti e i fan della scena hanno iniziato a lanciare le prime supposizioni su chi si potesse celare dietro al progetto e ai frame. Alessandro Arena, questo il vero nome di Lele Blade, è nato a Casoria, in provincia di Napoli, il 6 giugno 1989. Da sempre appassionato di musica hip hop, ha fatto parte di diversi collettivi, come gli Ufo Rap Team e i 365 Muv, ma arriva al successo a livello nazionale all'interno del duo Le Scimmie insieme a Vale Lambo. "Non c’è un momento preciso che ha ispirato questo album - dichiara all'Ansa il rapper - è tutto frutto di esperienze vissute. Ci sono pezzi d’amore, tracce che parlano di amicizia, altre che raccontano delusioni: è un disco molto vario, frutto di un paio di anni di vita. Per le collaborazioni principalmente ho fatto scelte di tipo stilistico, e in generale ho molta stima verso tutti gli artisti con cui ho deciso di collaborare. Molti di loro sono miei amici stretti, è stata una scelta venuta in modo molto naturale e spontaneo. Credo che in questo momento la scena rap napoletana si stia affermando e confermando sempre di più, di questo sono molto felice. Io non saprei dove mi vedo, lascio che sia la gente a dire dove mi vede, è giusto così".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA