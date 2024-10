Da Barcellona a Tokyo e Napoli, analisi città in divenire

Quale sarà il futuro urbanistico del quartiere Fuorigrotta e di Napoli? Per immaginarlo e promuovere la cultura della trasformazione urbana con un dibattito aperto, per facilitare, progettare le metropoli sostenibili, per declinare le questioni bioclimatiche e incoraggiare il dialogo tra istituzioni e stakeholder arrivano in città sabato 26 ottobre 2024 esperti da Barcellona, Parigi e Tokyo.

Saranno domani dalle 10 alle 18 protagonisti in una intera giornata di incontri pubblici della progettazione architettonica e urbanistica in dialogo con istituzionali locali e internazionali al laboratorio per la rigenerazione urbana "Barcellona / Parigi/ Tokyo / Napoli / Città in divenire".

L'appuntamento dalle 10 è a Palazzo Ruffo della Scaletta (Riviera di Chiaia, 202) sede dell'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli (ACEN). Il workshop sulle strategie urbane innovative e sostenibili vedrà tra gli ospiti Alessandra dal Verme, direttore Agenzia del Demanio; Rosa López, dirección Estrategia Urbana Ayuntamiento de Barcelona; Patricia Pelloux, directrice adjointe Apur - Atelier parisien d'urbanisme; Matteo Belfiore, MB-AA Architect and Associates Tokyo e l'attrice Cristina Donadio. "Barcellona / Parigi/ Tokyo / Napoli / Città in divenire" è un cantiere aperto alla città per promuovere la cultura della trasformazione urbana affrontando insieme le grandi sfide del futuro.

La mattina, dalle 10 alle 13, sarà dedicata alla visione e all'analisi delle strategie urbanistiche messe in campo negli ultimi anni dalle metropoli di Barcellona, Parigi e Tokyo. Il pomeriggio, dalle 15.30 alle 18, ci sarà un confronto tra architetti, urbanisti e amministratori locali e internazionali su possibili visioni per la Napoli che verrà. Si parte con i saluti istituzionali di Angelo Lancellotti, presidente Acen Napoli, Lorenzo Capobianco, presidente Ordine Architetti PPC Napoli e Provincia, Bruno Discepolo, assessore all'Urbanistica e al Governo del Territorio della Regione Campania e Alessandra dal Verme, direttore Agenzia del Demanio. Alle 15.30 il confronto "Napoli. Verso il nuovo piano urbanistico della città di Napoli. Per una città giusta, sostenibile, vivibile e attrattiva" con Carlo Gasparrini, DIARC Università di Napoli Federico II; Alessandra dal Verme, direttore Agenzia del Demanio; Laura Lieto, Vicesindaco e Assessore all'Urbanistica del Comune di Napoli; Michelangelo Russo, direttore DIARC Università degli Studi di Napoli Federico II; Ornella Zerlenga, direttore DADI - Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli; Bruno Discepolo, assessore all'Urbanistica e al Governo del Territorio della Regione Campania. Il workshop/laboratorio è promosso da FOAN, Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia e dall'Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia con il sostegno della Regione Campania - Direzione Generale Governo del Territorio, ai sensi della Legge Regionale 19/2019 - e co-promosso dall'Associazione Costruttori Edili di Napoli (ACEN). L'evento punta a esplorare come politiche urbane sostenibili, digitali e inclusive possano rispondere alle sfide attuali delle città contemporanee.



