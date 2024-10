Circumvesiana: pulizia lungo i binari, interrotte due tratte

Necessità di procedere ad un'accurata pulizia delle aree poste a ridosso dei binari: due tratte chiuse tra sabato e domenica. Lo comunica l'Ente Autonomo Volturno che in una nota fa sapere come "nell'ultimo fine settimana (19-20 ottobre 2024) le avverse condizioni metereologiche che si sono abbattute sul territorio della regione Campania hanno provocato disagi e inconvenienti alle linee ferroviarie gestite da Eav. In particolare, le copiose precipitazioni hanno comportato un appesantimento della vegetazione, che ha invaso in alcuni punti i sottosistemi dell'infrastruttura ferroviaria nelle zone di Torre del Greco e Sorrento".Per questo motivo, "al fine di prevenire ulteriori criticità che possono verificarsi in condizioni di allerta meteo come quelle già avvenute, il gestore infrastruttura dell'Ente Autonomo Volturno, volendo dare priorità alla liberazione della linea ferroviaria dalla presenza della vegetazione che può rappresentare un potenziale problema alla circolazione in condizioni di meteo avverse, dispone una chiusura temporanea delle tratte Barra-Cercola-Sarno e Torre Annunziata-Poggiomarino per consentire un intervento massivo di lavorazioni di taglio e sfalcio della vegetazione presente". Le tratte resteranno interrotte dalle ore 15 di sabato 26 ottobre alle ore 22 di domenica 27. Durante l'interruzione saranno effettuate corse automobilistiche sostitutive dei treni soppressi. "Il personale in servizio presso le stazioni delle tratte interrotte - informa ancora Eav - resterà regolarmente in servizio per assistenza alla clientela". Tutte le informazioni sui servizi sostitutivi sono disponibili sul sito www.eavsrl.it e sui canali social dell'Ente Autonomo Volturno.



