Due aggressioni in un giorno all'ospedale Pellegrini di Napoli

Doppia aggressione, oggi, all'ospedale Pellegrini di Napoli: a segnalarlo è l'associazione Nessuno tocchi Ippocrate, secondo cui è il quarantacinquesimo caso nel 2024 per l'Asl Napoli 1 (63 aggressioni totali tra Asl Napoli 1 e Napoli 2 da inizio anno).

"Oggi - si legge sul profilo Fb dell'associazione - una donna pretendeva di essere visitata immediatamente per 'mal di pancia'. Il marito, dichiaratosi invalido, ha scaraventato un separè contro una dottoressa che ha avuto un referto di sette giorni e si è dovuta allontanare dal posto di lavoro lasciando il pronto soccorso con un solo medico". "Poco dopo - continua Nessuno tocchi Ippocrate - un paziente, portato da un'ambulanza 118, pretendeva che gli venisse subito misurata la pressione: si è alzato dalla barella, ha preso a schiaffi un'infermiere poi è scappato".

In entrambi i casi è intervenuta la polizia.



