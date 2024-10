Alfieri, riesame fissato per il 28 ottobre

È stata fissata per lunedì 28 ottobre l'udienza, prevista per oggi, del Tribunale del Riesame sulla posizione di Franco Alfieri, presidente della Provincia di Salerno e sindaco di Capaccio Paestum (sospeso) e della sorella Elvira, coinvolti in una inchiesta per turbativa d'asta e corruzione condotta dalla Guardia di Finanza.

Difesi dagli avvocati Domenicantonio D'Alessandro e Agostino De Caro, i due si trovano rispettivamente nel carcere di Fuori e ai domiciliari.

I legali avevano chiesto uno slittamento dell'udienza per poter esaminare meglio il fascicolo processuale di 22mila pagine che riguarda i loro assistiti.

Si terrà invece giovedì 24 ottobre l'udienza del Riesame per Andrea Campanile: l'ex capostaff di Alfieri, difeso dall'avvocato Cecchino Cacciatore, si trova ai domiciliari.





