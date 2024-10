Maltempo sulla Penisola Sorrentina, danni ma nessun ferito

Il maltempo abbattutosi la scorsa notte sulla Penisola Sorrentina ha provocato diversi danni: in particolare a Massa Lubrense, in via Nastro D'Oro, ha ceduto un muro di contenimento all'altezza del civico 7 e parte di un piazzale asfaltato adibito a parcheggio auto. In località Marciano, invece, si è verificato il crollo di un muro di contenimento per un fronte di circa 10 metri che ha causato una colata di fango e detriti sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Massa Lubrense, una squadra dei vigili del fuoco, personale della polizia locale e dell'Utc di quel centro. Non si registrano feriti. La strada è stata temporaneamente interdetta al traffico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA