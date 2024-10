Controlli della polizia nel Napoletano, sequestrate armi e droga

Tre operazioni di polizia nella giornata di ieri: nel mirino la detenzione di armi e droga.

Ad Afragola la Polizia di Stato ha arrestato un 62enne del luogo con precedenti di polizia, anche specifici, per porto e detenzione abusiva di arma clandestina e relativo munizionamento. In particolare, gli agenti del commissariato di Afragola, hanno controllato l'abitazione dell'uomo dove hanno rinvenuto, all'interno del deposito in uso, una carabina di precisione munita di cannocchiale con 9 cartucce calibro 6,45, una carabina ad aria compressa, 2 mazze da baseball, uno sfollagente telescopico, 3 coltelli tutti della lunghezza di 25 cm, un paio di manette e un tirapugni.

Sempre ieri, la Polizia ha arrestato per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale, un 36enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici. In particolare, gli agenti del commissariato Secondigliano hanno visto un uomo che, alla loro vista, mentre transitava in corso Secondigliano, ha accelerato la marcia ed è scappato nonostante gli fosse stato intimato l'alt. Ne è nato un inseguimento durante il quale l'uomo ha effettuato manovre pericolose fino a quando, dopo aver impattato contro delle auto in sosta e tentato di disfarsi di un pacchetto, è stato raggiunto e bloccato con non poche difficoltà in via Ettore Ciotti. I poliziotti hanno trovato il conducente in possesso di 2.220 euro ed hanno rinvenuto, nel pacchetto di cui si era liberato poco prima, un involucro con circa 80 grammi di cocaina.

A Caivano la notte scorsa la Polizia di Stato ha arrestato un 31enne di Frattaminore con precedenti di polizia, anche specifici, sempre per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del commissariato Afragola si sono imbattuti in via Amendola, a Caivano, in un uomo a bordo di un'auto che in cambio di una banconota cedeva qualcosa ad un giovane. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato entrambi. Il conducente dell'auto è stato trovato in possesso di 3 bustine di cocaina del peso di circa 2 grammi e 390 euro ed stato arrestato mentre l'acquirente aveva un involucro della stessa sostanza del peso di 0,25 grammi ed è stato sanzionato amministrativamente.

Infine la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad Acerra. In particolare, personale 67 le persone identificate, di cui 14 con precedenti di polizia, 39 i veicoli controllati.



