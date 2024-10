Parto da record: Luigi nasce di 5 chili e 100 grammi

Un parto da record è avvenuto al "Malzoni Rechearch Hospital" di Avellino dove, lo scorso 18 ottobre, è nato il piccolo Luigi, bimbo di 5 chili e 100 grammi.

Un caso raro che ha sorpreso anche mamma Lucia Barba e papà Angelo Zezza, entrambi insegnanti salernitani provenienti da Angri e Pontecagnano Faiano.

La gravidanza è stata seguita dal medico salernitano Raffaele Petta e la paziente è stata sottoposta alle più moderne tecniche di monitoraggio. Ricoverata presso il reparto di Ostetricia della struttura avellinese, diretto da Annamaria Manzoni, il 18 ottobre è stato eseguito il taglio cesareo con la collaborazione di Nicola Tesorio e dell'ostetrica Adriana d'Amato, supportati in sala operatoria dall'infermiera Marina Loria. L'anestesia è stata condotta da Immacolata Romano.

Luigi è nato alle 11, con un peso di 5 chili e 100 grammi, ed è lungo 53 centimetri. Dopo la nascita è stato affidato al neonatologo Giuseppe Vassallo. Grande emozione anche per l'onorevole Eva Longo, zia materna. "La peculiarità di questo caso è dovuta al peso straordinario del piccolo Luigi ed al fatto che Lucia non presentava diabete gestazionale che spesso si associa a macrosomia fetale", precisa il dottore Raffaele Petta che ha seguito tutti i passi di questa gravidanza. "Voglio ringraziare - ha aggiunto Lucia Barba - tutto il personale del Malzoni Rechearch Hospital che mi assistito tanto amorevolmente e la mia adorata zia Eva Longo che tanto mi è stata e mi è vicina".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA