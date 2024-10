G7: mons. Battaglia, i potenti della terra determinati a una logica di guerra

"Viviamo tempi faticosissimi in cui la guerra, le guerre, sembrano prevalere sulla pace. Tempi in cui la terza guerra mondiale sembra sempre meno a pezzi ma più compatta e tragicamente possibile. Anche la speranza è messa a dura prova. Ma i grandi e i potenti della terra invece di mettersi in ascolto del grido di dolore delle innumerevoli vittime innocenti, sono sempre più determinati nella logica delle armi e della guerra". Lo scrive l'Arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, in un appello rivolto ai ministri riuniti a Palazzo Reale a Napoli, per il G7 Difesa.

"Anche il nostro ministro della Difesa Crosetto - prosegue Battaglia - ha lamentato il fatto che l'Italia non raggiunge il 2 per cento del Pil per la spesa della difesa".

"Nel solco dei tanti appelli di Papa Francesco, anche io oggi, vi supplico - prosegue Battaglia - in nome del popolo della pace, più numeroso di quello che sembra, e vi dico con umiltà: ministri della Difesa, l'unico modo di difendere i vostri popoli e di servire la giustizia è difendere la pace ad ogni costo, senza se e senza ma. Che lo spirito di pace possa illuminarvi e convertirci tutti". "Signori ministri vi auguro - aggiunge il vescovo di Napoli - di essere sempre più a servizio dei popoli e di chi, tra la vostra gente, rischia di essere ancor più messo ai margini da un'economia di guerra che produce morte e semina vittime non solo nei territori dei conflitti. Vi auguro - va avanti - di essere servi della ragione e di evitare con tutti gli sforzi possibili la pazzia delle spese militari e della guerra".



