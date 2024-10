Nuovo progetto di ricerca sull'obesità al Ruggi di Salerno

Nuovo progetto di ricerca all'ambulatorio dell'obesità all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Nella Unità operativa complessa Clinica Endocrinologia e Diabetologia, diretta dal professore Mario Vitale, è attivo uno specifico Ambulatorio dove vengono trattati i pazienti in sovrappeso e in obesità, al quale si accede tramite cup e impegnativa del medico, e dove è in essere un progetto di ricerca finanziato dal PNRR.

Questo progetto sperimentale consiste nel verificare e testare determinate attività cognitive, di socializzazione o di gioco al computer, che se praticate correttamente, insieme ad una dieta bilanciata e all'attività fisica, sono in grado di modificare gli equilibri ormonali che sono alla base dell'obesità e contribuiscono di conseguenza a favorire la perdita di peso.

Questo progetto è completamente gratuito, e se interessati è possibile parteciparvi attraverso l'Ambulatorio dell'Obesità del Ruggi, o contattando il numero 3349488869. Chi verrà 'arruolato', per la durata di otto settimane, seguirà una dieta con dietisti esperti del Ruggi, potrà accedere alla palestra, che si trova in prossimità dell'ospedale, partecipare alle attività di gioco al computer e socializzanti con il supporto di psicologi dell'Azienda Ospedaliera salernitana.



