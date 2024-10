Manzi confermato presidente Ordine dei Medici a Caserta

Carlo Manzi è stato confermato presidente dell'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Caserta al termine delle elezioni per il rinnovo delle cariche ordinistiche e della proclamazione degli eletti. Un successo ampio per il presidente in carica, che da un lato ha ottenuto 2170 preferenze personali raggiungendo una soglia mai toccata in nessuna elezione all'Ordine, e dall'altro vedrà il consiglio direttivo dell'albo dei medici-chirurghi per il prossimo quadriennio 2025-2028 formato dai quindici candidati della sua lista, denominata "Evoluzione"; ai 15 che fanno riferimento a Manzi si andranno poi ad aggiungere i primi due eletti della commissione albo odontoiatri facenti capo all'unica lista presentata, "Insieme". Eletti anche due revisori dei conti e il supplente, sempre della lista "Evoluzione".

Importante l'affluenza a Caserta al seggio di via Bramante, sede dell'Ordine, nei giorni in cui si è votato, il 12, 13 e 14 ottobre. Sono stati 3771 i medici che hanno votato su 6758 iscritti; 361 invece gli odontoiatri al voto su un numero di 816 iscritti. Dunque, una percentuale di votanti del 55,8% per i medici e del 44,2% per gli odontoiatri. "Questi giorni di elezioni - ha commentato il rieletto presidente Manzi - sono stati un esercizio di democrazia per la classe medica casertana e ci hanno regalato un'affluenza come mai si era verificata nella storia dell'Ente. Dai risultati elettorali emerge una decisa e ampia vittoria della nostra lista, con una compattezza tale da garantire a Evoluzione la totalità dei seggi, sia in consiglio direttivo che tra i revisori dei conti". "Adesso - aggiunge Manzi - tocca a noi. Abbiamo il difficile compito di non deludere le tante aspettative riposte dai colleghi.

Manterremo la guida di un Ente in ottima salute, con dipendenti formati e con un organo politico esperto che conosce perfettamente le regole del gioco, e garantiremo imparzialità nelle decisioni, importanti interlocuzioni istituzionali, prestigio alla categoria, autonomia politica nel decidere sempre in favore dei medici e dei nostri cittadini".



