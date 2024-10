Il sindaco di Nola si dimette, "mancato supporto della città"

Il sindaco di Nola (Napoli), Carlo Buonauro, ha rassegnato oggi le proprie dimissioni, protocollando una lettera in Municipio nella quale sottolinea, tra l'altro, che il consenso elettorale non si è mai tramutato "in un supporto reale della città".

Nella lettera di dimissioni, Buonauro spiega che "non sussistono le condizioni per utilmente proseguire l'azione di guida del governo cittadino atteso che i rapporti con la coalizione non risultano più improntati a principi di correttezza e fiducia", ma non risparmia parole dure agli esponenti della minoranza, accusati di aver avuto un atteggiamento "oltremodo ostile e distruttivo, pur nel legittimo uso, talvolta eccessivo nei modi e nei contenuti, delle prerogative e delle aspirazioni ribaltonistiche" proprie dell'opposizione.

Il sindaco, inoltre, sottolinea che la decisione è maturata in primo luogo in ragione "di un consenso elettorale mai tramutatosi, probabilmente anche per limiti caratteriali del sottoscritto, in un supporto reale della città, pur non dovendo le scelte del primo cittadino edonisticamente rincorrere il plauso del cangiante sentimento dell'opinione pubblica".

Buonauro, infine, nella sua motivazione, sottolinea che "l'orgogliosamente rivendicata efficacia dell'attività amministrativa di questi anni appare purtroppo recessiva rispetto alla constatazione del pur occasionale affievolimento della necessaria preordinazione della stessa al costante perseguimento dell'interesse pubblico".



