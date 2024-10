Conte, 'Gilmour pronto a sostituire Lobotka, restiamo uguali'

"Dopo questa sosta c'è qualche intoppo, con Lobotka tornato con un problema al flessore. Ci dispiace ma al tempo stesso è l'occasione giusta per vedere Gilmour dal 1'. Ho detto diverse volte che lo scozzese è penalizzato per quello che fa in allenamento e quindi siamo sereni". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte verso il match di domenica contro l'Empoli.

Lobotka, ha spiegato Conte, "non è gravissimo - ha detto - ma comunque bisogna affrontare questo infortunio e fare recupero.

Noi sappiamo che per costruire squadre forti che hanno l'ambizione di stare sempre nella parte alta della classifica bisogna essere bravi a riempire al meglio le caselle di ogni ruolo e oggi dietro a Lobotka c'è un Gilmour forte, che dà garanzie importanti. Io alleno tutti i ragazzi in fase possesso e difensiva, tutti sono preparati, Gilmour sa cosa deve fare. A livello di organizzazione in campo cambia poco, perchè le caratteristiche di Gilmour sono molto simili a Lobotka. Non ci fosse stato lui non sarebbe stata la stessa situazione, magari avremmo avuto un centrocampista più muscoloso ma meno adatto a giocare la palla, invece su Gilmour abbiamo lavorato per portarlo qui, noi siamo stati fortunati e bravi nel mercato e nel fatto che lui abbia voluto venire a giocare qui". Su Olivera, in dubbio e in ballottaggio con Spinazzola, Conte ha detto "Olivera è stato oggi al primo allenamento con noi, un po' affaticato perché verso l'Uruguay - ha detto sorridendo - sappiamo quando parte ma non quando torna. Devi prendere tre aerei. Ha fatto tutto l'allenamento ma un po' affaticato, vediamo domani ma abbiamo anche alternative valide".



