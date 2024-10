Vertice in Prefettura su sgombero Vele,famiglie non trovano case

Convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è svolta una riunione sulla sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari che a breve dovranno abbandonare le rispettive case negli edifici delle Vele Rossa e Gialla di Scampia, in vista dell'avvio dei lavori di demolizione e ricostruzione. E quello che è emerso è "la difficoltà delle famiglie a reperire alloggi, attesa la scarsa disponibilità dei proprietari a concederli loro in locazione, nonostante siano assegnatari di fondi conferiti specificamente per l'autonoma sistemazione".

Il prefetto ha evidenziato "la necessità di uno sforzo congiunto da parte di tutte le istituzioni, al fine di promuovere una campagna di sensibilizzazione sociale rivolta alla cittadinanza perché chi ne ha la possibilità contribuisca alla soluzione del problema". Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha ribadito che "va precisata ai proprietari di immobili da locare la circostanza che tali famiglie potranno beneficiare di contributi - dei quali il Comune di Napoli certificherà la fruizione con una successiva rendicontazione - fino al completamento della costruzione e dell'immissione in possesso dei nuovi alloggi che sono loro destinati". Il messaggio che viene lanciato, è dunque che "tali sistemazioni occorreranno solo per il tempo strettamente necessario al completamento degli immobili di prossima realizzazione nell'ambito del progetto "Restart Scampia", il cui cantiere è in fase di avvio con l'abbattimento della Vela Gialla, previsto nei primi mesi del 2025".



