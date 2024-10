Museo Diocesano per il sociale, visite e Tableaux Vivants

Un weekend tutto dedicato al mondo della disabilità al Museo Diocesano del complesso monumentale di Donnaregina, a Napoli: il 19 e 20 ottobre in programma visite gratuite e Tableaux Vivants di Caravaggio nell'ambito del Festival Capability del Comune di Napoli, che quest'anno viene realizzato con Open House Napoli.

Il Diocesano prosegue così un percorso che punta sulla centralità alle attività sociali, con particolare attenzione ai soggetti più deboli, attraverso la diffusione della bellezza e della cultura. Sabato dalle ore 10,00 alle ore 11,00 la visita sarà gratuita per gli ospiti del Capability_ Open House (con prenotazione obbligatoria); domenica 20 ottobre, alle ore 10,00 si svolgerà la rappresentazione dei Tableaux Vivants da Caravaggio, con le medesime modalità.

L'iniziativa è stata fortemente voluta dal Comune di Napoli per costruire percorsi di sempre maggiore collaborazione anche sui temi del welfare.

Ventitrè sono le opere di Caravaggio realizzate con i corpi degli attori, l'ausilio di oggetti di uso comune e stoffe drappeggiate. Un solo taglio di luce illumina la scena come riquadrata in una immaginaria cornice, i cambi sono tutti a vista, ritmicamente scanditi dalle musiche di Mozart, Bach, Vivaldi, Sibellius. In scena per Caravaggio ci saranno Chiara Kija, Maria Giovanna La Greca, Elena Fattorusso, Andrea Fersula, Rocco Giordano, Fiorenzo Madonna, Alessio Sica, Antonio Stoccuto, la regia è di Ludovica Rambelli.



