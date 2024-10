L'azienda "Moscati" attiva una app a servizio dell'utente

Un sistema informativo che consente ai cittadini, attraverso il proprio telefono cellulare, di trovare agevolmente il reparto, l'ambulatorio, il laboratorio, il cup ticket e gli altri servizi all'interno dell'Azienda ospedaliera "san Giuseppe Moscati" di Avellino.

L'applicazione MoscatiMaps, che si può scaricare gratuitamente, fornisce all'utente una mappa che, in maniera dinamica, indica la propria posizione all'interno della struttura ospedaliera e il percorso ottimale da seguire per arrivare all'area in cui si è diretti, fornendo indicazioni anche sulla ubicazione di ascensori e tragitti alternativi. "L'Azienda guarda ad un modello di salute pubblica -sottolinea il dg, Renato Pizzuti- che mette al centro la persona a cui rendere servizi sempre più accessibili e fruibili: la digitalizzazione migliora l'esperienza del paziente e riduce le frammentarietà organizzative a tutti i livelli oltra ad ottimizzare i processi sanitari".



