"Educazione e valori", 500 alunni a teatro per ascoltare Oliva

Cinquecento alunni di cinque istituti napoletani - Savoia, Vittorio Veneto, Siani, Righi, e Gabella Coletti - hanno assistito alla prima tappa del tour su educazione, formazione e valore di Patrizio Oliva al teatro San Ferdinando di Napoli.

Una platea attenta che ha ascoltato la storia raccontata dal campione di pugilato napoletano e ha partecipato al dibattito seguito allo spettacolo, che ha visto sul palco, insieme a Oliva, il presidente nazionale dell'Ussi Gianfranco Coppola, l'organizzatore della tournée Maurizio Marino, il campione olimpico di pallanuoto e attuale direttore tecnico del Posillipo Pino Porzio e l'attrice Rossella Pugliese, che ha interpretato nello spettacolo la madre del campione.

"È stata una splendida partenza - spiega Maurizio Marino -.

Abbiamo riempito il teatro con un'ampia adesione delle scuole e contiamo di proseguire così per il resto del tour negli altri capoluoghi di provincia della Campania e in alcune delle principali città italiane. Le richieste sono state tante, così da poter già sperare che questo progetto possa essere ripetuto a partire dal prossimo anno".

"È stato particolarmente emozionante utilizzare il camerino di Eduardo De Filippo - ha aggiunto Patrizio Oliva - al punto da inginocchiarmi prima di entrarci, sperando che mi fosse trasmessa qualcuna delle sue magnifiche qualità. Questo spettacolo vuole trasmettere dei messaggi profondi, ai genitori prima ancora che ai ragazzi. Intanto, che la strada della legalità è la strada della libertà. Vuole sottolineare che non c'è più dialogo tra genitori e figli nell'età più delicata, quella in cui è più facile che dai social arrivino anche messaggi sbagliati. Per i giovani è un momento di grande difficoltà perché crescono senza regole e spesso in un contesto sociale difficile. Proprio loro, invece, devono essere forti e saper accettare le proprie fragilità trasformandole in punti di forza".

Il progetto è realizzato dall'associazione Culturale Arteteca con il contributo del ministero per lo Sport e i Giovani, attraverso il Dipartimento per lo Sport, con il patrocinio dell'Unione Stampa Sportiva Italiana e il sostegno di Union Gas e Luce. Dopo la tappa di Napoli, sono previste altre sette date: Avellino il 22 ottobre (teatro Partenio), Salerno il 28 ottobre (teatro delle Arti), Benevento il 29 ottobre (teatro Comunale), Caserta il 30 ottobre (teatro Comunale), Bari il 7 novembre (teatro Kismet), Genova il 12 novembre (teatro della Gioventù), con chiusura a Roma il 17 dicembre (teatro Ghione).



