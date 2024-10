Città Metropolitana di Napoli aderisce a festival Open House

La Città Metropolitana di Napoli aderisce per la prima volta ad "Open House Napoli", il festival diffuso di Architettura, VI edizione, dal 18 al 20 ottobre.

L'Ente di piazza Matteotti ha voluto aprire le sue porte nei giorni sabato 19 e domenica 20 ottobre con quattro turni di visita, alle ore 9.30, 10.30, alle ore 11.30 e alle 12.30 (ingresso gratuito senza prenotazione) per offrire una visita accompagnata alle sale di rappresentanza e alla collezione dei dipinti esposti al primo piano, ideata dal personale dell'Ente, con un'introduzione alla storia architettonica della sede della ex Provincia di Napoli, progettato dagli architetti Marcello Canino e Ferdinando Chiaromonte nel 1934 e inaugurato nell'ottobre del 1936.

Si partirà dal portale istoriato in bronzo con bassorilievi realizzati dallo scultore Carlo De Veroli in collaborazione con la prestigiosa Fonderia/Marmeria Chiurazzi, e del bassorilievo del Cavallo Rampante, simbolo della Provincia di Napoli, opera dello scultore Gaetano Chiaromonte. Ai visitatori sarà sottoposto un breve questionario on line per testare la loro conoscenza sulle funzioni dell'Ente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA