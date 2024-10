Il 'Talentum' a Confalone, Almamegretta, Gleijeses e Priscilla

Marina Confalone, gli Almamegretta, Lorenzo Gleijeses, Mariano Gallo alias Priscilla sono i nomi degli artisti scelti per l'ottava edizione di Talentum - Il premio delle eccellenze che si svolgerà sabato 26 ottobre alle 17 nel TIN (Teatro Instabile Napoli). Con loro saranno premiati i giornalisti Gianni Ambrosino, Guido Pocobelli Ragosta, lo scrittore Lorenzo Marone, i critici Luciano Giannini ed Alfredo d'Agnese, la conduttrice radiofonica Rosanna Iannaccone, l'avvocato Luca Capasso. Targhe speciali al merito, inoltre, a Giulio Baffi e Paolo Scibilia.

Talentum - Il premio delle eccellenze, ideato dalla giornalista Roberta D'Agostino e da Gianni Sallustro attore, regista e direttore artistico dell'Accademia Vesuviana del teatro e del cinema, quest'anno è dedicato ad Enzo Moscato.

Un'occasione, si sottolinea, "per evidenziare la creatività, la bravura, la dedizione, la tenacia di personaggi del mondo della cultura e non solo e di giovani del territorio campano". "Anche per questa edizione abbiamo scelto, coadiuvati da una commissione di esperti, i premiati con grande cura" dicono Sallustro e D'Agostino. "Con il passare degli anni - aggiungono - abbiamo ampliato la platea dei premiati rivolgendoci a personaggi nazionali e locali che illuminano con la loro arte e con il loro talento. Il talento era anche un'antica moneta e ci siamo rifatti proprio a quella per fare realizzare il nostro premio. La serata di premiazione è un momento di festa ma anche di ricostruzione di un periodo storico. Il pubblico si ritrova in una corte rinascimentale e questa è la nostra invenzione che ogni anno si perfeziona". Di particolare suggestione il percorso di accoglienza degli ospiti che si snoda in tutto il vico Fico Purgatorio ad Arco, reso celebre dalla statua di Pulcinella di Lello Esposito, dove figuranti in abiti d'epoca (costumi di Costantino Lombardi e trucco e parrucco di Luca Riccardi e Gabriella Esposito) accoglieranno i premiati e gli ospiti.



