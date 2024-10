De Luca ai giovani, "siate sempre donne ed uomini liberi"

"Non perdete mai la dignità siate sempre donne ed uomini liberi". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo all'iniziativa "Campania civica - Il laboratorio per costruire il futuro", la due giorni di Sorrento organizzata dal Consiglio regionale della Campania con il Forum dei Giovani per dare attuazione alla Legge regionale n. 2 del 26 aprile 2023.

"Arriverà sempre - ha detto il governatore, rivolto ai ragazzi - un momento nel quale dovrete scegliere se difendere la libertà e la dignità o piegare la testa e diventare servi.

Scegliete di essere, nella vita, donne e uomini liberi".

De Luca ha parlato ai circa trecento giovani presenti invitandoli all'impegno civico e politico e raccontando le iniziative messe in campo dalla Regione in questa direzione.

"Non esistono più - ha detto - leader politici e comunità capaci di far coltivare e nascere una passione, di essere esempio e tocca allora a chi è nelle Istituzioni conquistare, con l'esempio, con il lavoro concreto la fiducia. Con l'impegno quotidiano, con l'ascolto".

La legge Promozione della diffusione dell'impegno civico e politico nei Cittadini Campani - su proposta di alcuni consiglieri, primo firmatario Carmine Mocerino - incentiva e promuove il protagonismo attivo dei giovani, l'impegno civico e politico dei cittadini campani, la partecipazione democratica.

Le finalità prioritarie sono: contribuire a rafforzare e a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni; stimolare la sensibilità politica dei giovani per favorire la capacità di costruzione delle politiche pubbliche; contribuire ad una maggiore coesione sociale diffondendo la cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico; favorire e diffondere le nuove tecnologie come strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini, valorizzare le migliori esperienze di partecipazione.

A Sorrento, studenti di 36 scuole della Campania, hanno lavorato a idee e programmi concreti. Quattro tavoli tematici 'Politica ed Educazione Civica', 'Uguaglianza', 'Storia e Cultura' e 'Ambiente' hanno fatto nascere progetti che saranno veicolati alle istituzioni. "Torniamo a casa dopo questa due giorni carichi di speranza. Abbiamo respirato aria di futuro grazie all'entusiasmo che hanno dimostrato questi giovani, segno che l'intuizione è stata probabilmente quella giusta. Abbiamo cominciato un percorso, l'inizio è stato incoraggiante", ha detto Mocerino, capogruppo della formazione 'De Luca Presidente' in Consiglio regionale. "Abbiamo compreso una cosa, non è vero - ha proseguito - che i giovani si disimpegnano a prescindere.

Loro aspettano che qualcuno nel mondo della politica e delle Istituzioni tenda loro la mano e se la mano viene loro tesa sono pronti a raccoglierla. L'abbiamo vissuto in questi giorni. Credo che questa sia la strada sulla quale proseguire, soprattutto con la collaborazione dell'assessora Lucia Fortini che ha condiviso da subito l'idea. C'è tanto da fare ma continueremo a impegnarci in tal senso certi di avere il sostegno del presidente De Luca che ha dimostrato, con i fatti, grande attenzione alla iniziativa".

"Abbiamo spesso dei preconcetti nei confronti dei ragazzi e della ragazze, dei nostri studenti, e pensiamo che siano disinteressati a quella che è la vita politica. In realtà questo progetto ci ha dimostrato che quando possono mettere le mani in pasta, quando possono in qualche maniera realizzare dei progetti concreti che incidano sulla loro vita e sulla vita della loro comunità poi sono capaci veramente di cose straordinarie", ha aggiunto Fortini.



