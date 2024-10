Dal 18 ottobre Salerno ospiterà prima edizione 'Assafà Festival'

Il progetto "Lost in Transition" entra nel vivo con una serie di proposte culturali finalizzate alla transizione ecologica; sviluppato da Blam e finanziato dall'Unione Europea #nextgenerationEU e dal Ministero della Cultura, l'iniziativa coinvolge principalmente giovani under-35 e donne, con iniziative destinate a rafforzare l'impatto culturale a Salerno. Dal 18 al 20 ottobre, la città ospiterà la prima edizione dell'"Assafà Festival: residenza e festival di illustrazione sostenibile".

Curato da Sciglio, l'evento si concentrerà sull'illustrazione e la stampa serigrafica, favorendo networking e formazione tra giovani e professionisti. Il festival includerà workshop, talk e mostre, tra cui opere dell'illustratrice Giulia Dall'Ara, che ha già condotto una residenza artistica legata ai festeggiamenti di San Matteo.

In parallelo, altre iniziative come "Tune the Town" e "Transurbanze" mirano a sensibilizzare la comunità su temi di sostenibilità ambientale e sociale. "Lost in Transition" si propone così di rinnovare il welfare culturale, incoraggiando la partecipazione e l'integrazione tra cittadini e artisti.



