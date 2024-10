Tentò rapina a gioielliere nel 2023, finisce in carcere

E' accusato di un tentativo di rapina aggravata e di tentato omicidio nei confronti di un gioielliere di San Cipriano Picentino (Salerno), l'uomo arrestato oggi dai carabinieri della compagnia di Salerno e della stazione di San Cipriano Picentino.

La misura è divenuta esecutiva dopo il rigetto del ricorso in Cassazione. Secondo la ricostruzione del Tribunale del Riesame, l'uomo - originario della provincia di Napoli - in concorso con altre persone, tra cui un minorenne, nel settembre 2023 avrebbe tentato di rapinare ed uccidere il gioielliere. Le indagini avevano già portato a giugno scorso all'esecuzione di ordinanze cautelari nei confronti di altre due persone (tra cui il minore) per gli stessi fatti.



