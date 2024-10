Sequestrata discarica abusiva nell'Avellinese

Cento tonnellate di rifiuti speciali sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza in un'area di duemila metri quadrati nel comune di Montella, in provincia di Avellino.

Tre persone sono state denunciate dai militari della tenenza di Sant'Angelo dei Lombardi per smaltimento illecito di rifiuti, anche pericolosi: tra questi, trenta carcasse di auto, una barca, scarti provenienti da attività edilizie, prodotti chimici, residui di pellame, batterie esauste e tubi al neon.

L'area è stata posta sotto sequestro in attesa delle analisi sull'inquinamento prodotto all'ambiente dal materiale abbandonato.



