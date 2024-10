Piano intercomunale per gestione alluvioni e terremoti

Un piano intercomunale di emergenza in caso di alluvioni e di altre calamità naturali è stato messo a punto da 18 Comuni del napoletano per rendere "più efficace ed efficiente l'attività di messa in sicurezza delle persone".

Il piano si basa sulla condivisione delle risorse e delle procedure la pianificazione che l'Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana, in virtù del know-how acquisito in tema di tutela ambientale, ha messo a punto per le amministrazioni comunali appartenenti ai territori dei centri operativi misti di protezione civile identificati con le sigle COM 9 e COM 10, corrispondenti ai territori che fanno capo rispettivamente ai Comuni capofila di Marigliano e Nola. Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Roccarainola, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino, Visciano: sono i 18 comuni confinanti, per un totale di oltre 150mila cittadini, per i quali sono state predisposte procedure di intervento in caso di emergenza che saranno in grado di massimizzare l'obiettivo della tutela dell'incolumità e della messa in sicurezza.

La pianificazione riguarda i differenti scenari di rischio, da quello sismico a quello idraulico. Per ciascun Comune sono state individuate le aree di attesa e di ricovero dove potranno recarsi i cittadini in caso di terremoto, di eruzione, di incendio o di alluvione e sono state codificate altre attività previste dalla legge ed in capo alle funzioni di supporto che ciascun sindaco individua per coordinare gli interventi.

"Calamità ed eventi imprevisti - spiega l'amministratore unico dell'Agenzia di sviluppo, Vincenzo Caprio - non tengono conto dei confini amministrativi dei singoli Comuni. Ed è per questo che abbiamo proposto ai sindaci un lavoro di sintesi sulla base delle conoscenze e delle competenze acquisite dall'Agenzia in fatto di tutela dell'ambiente e di dissesto idrogeologico".

"I piani intercomunali di emergenza - sottolinea il sindaco di Cicciano Giuseppe Caccavale, presidente del Tavolo dei Comuni dell'Agenzia di Sviluppo dell'area nolana - sono la naturale conseguenza di una vision che sta alla base della stessa ragione per la quale abbiamo dato vita all'Agenzia: affrontare le questioni di vasta area secondo una logica che superi i singoli campanili. Un modus operandi che, nella fattispecie, ci consentirà di realizzare economie di scala grazie alla condivisione dei mezzi disponibili ed al coordinamento delle risorse umane".



