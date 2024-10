'Vista mare' vince Festival ambiente biodiversità a Napoli

'Vista mare' è il film vincitore della terza edizione del PMFF, Pianeta Mare Film Festival Internazionale di Napoli, il primo in Italia interamente dedicato al mare e ai temi ambientali e della biodiversità.

Autori sono i registi altoatesini Julia Gutweniger e Florian Kofler, che ha ritirato il premio al Museo Darwin Dohrn. Il film è un viaggio nel mondo dei lavoratori della filiera turistica del mare italiano del nord Adriatico. Positivo il bilancio della terza edizione: 40 le opere da 24 Paesi, duemila gli studenti che hanno partecipato in presenza nelle quattro giornate di proiezioni, oltre10mila le interazioni social. La Giuria di qualità presieduta da Gianni Canova è composta da Lajal Andreoletti, Sofía Brockenshire, Valerio Caprara, Massimo Pronio e Teresa Saponangelo, la Giuria giovani è presieduta da Gina Annunziata.

Vincitore nella sezione Cortometraggi 'Virundhu' del regista indiano Rishi Chandna, storia delle pescatrici del lago Pulicat, che nel 2021 organizzarono un banchetto per politici locali con lo scopo di dissuaderli dal costruire un enorme porto che avrebbe distrutto la ricca biodiversità di quell'area. Tante le menzioni speciali anche per i film fuori concorso come "Flegrea, un futuro per Bagnoli" del giovane regista napoletano Stefano Romano e per la napoletana Federica Barreca. Il Laboratorio Creativo di Videomaking diretto dal regista Valerio Ferrara, in collaborazione con il Media Lab dell'Università Parthenope, ha ospitato a Napoli, con pernottamenti nelle barche a vela dell'associazione Scugnizzi a vela, venti giovani studenti registi e videomaker provenienti dalle Università e dalle Accademie di cinema di tutta Italia e non solo. Con il corto "Sott/Ngopp" hanno vinto il Concorso di "Supercorti con smartphone" del Laboratorio creativo del PMFF il napoletano Nunzio Di Girolamo e il catanese Francesco Di Grazia. Entrambi parteciperanno al nuovo film di Antonietta De Lillo.

"Il crescente successo di partecipazione dei giovani, con vesti e formule diverse, al PMMF - sottolinea il presidente del Festival e della Fondazione Dohrn, Ferdinando Boero - ci stimola a confermare sin da subito l'impegno per una quarta edizione che allarghi ulteriormente i luoghi di partecipazione per ampia sempre di più i canali di divulgazione delle tematiche ambientali che il PMFF porta avanti per il futuro del pianeta".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA