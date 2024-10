Marijuana in pacco diretto in Francia, sequestro da 550mila euro

Era diretto in Francia il pacco sospetto che la Guardia di Finanza ha trovato in un centro spedizioni dell'hinterland di Napoli contenente circa 7 kg di infiorescenze di canapa indiana, confezionati in sacchetti di cellophane, pronti per essere rivenduti al dettaglio sul mercato nero europeo.

Seguendo i dati a disposizione e coordinati dalla Procura di Napoli Nord i finanzieri di Frattamaggiore sono giunti nella provincia di Benevento, a casa di una persona che è stata denunciata all'autorità giudiziaria per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti al termine di una perquisizione domiciliare.

Complessivamente sono stati scoperti e sequestrati una piantagione, composta da circa 600 arbusti di canapa indiana, e quasi 60 kg di marijuana essiccata che se immessi sul mercato avrebbero fruttato ben 550mila euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA